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В Киеве призвали готовиться к трудностям из-за «Северного потока — 2»

Политика
В Киеве призвали готовиться к трудностям из-за «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Киев, 16 июня. Украинцам стоит приготовиться к трудным временам из-за запуска «Северного потока — 2», заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

По словам Зеркаль, зимой 2021 года может случиться прерывание транзита газа через украинскую территорию, что чревато тяжелыми последствиями для Киева, пишет издание «Русские Онлайн».

«Для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ», — посетовала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от США компенсацию за российский газ. Однако Киев сам загнал себя в этот энергетический тупик, поэтому никакие требования компенсации не помогут.

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украина газ северный поток - 2
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