Гражданина РФ арестовали в Латвии

Рига, 16 июня. Суд в Латвии на два месяца арестовал гражданина РФ. В чем обвиняют мужчину и почему ему избрали такую меру пресечения, пока не сообщается.

Российские дипломаты поддерживают связь с семьей задержанного и его адвокатом. На данный момент известно, что россиянин, 1963 года рождения, был задержан латвийскими правоохранителями в международном аэропорту Риги, сообщили в посольстве РФ в Латвии.

Незадолго до этого в Риге арестовали латвийского депутата Яниса Адамсонса, подозреваемого в «шпионаже» в пользу РФ. Политолог Алексей Мартынов отметил, что власти Латвии и Польши страдают тяжелой формой русофобии, а Адамсонс выступал за права русскоязычного населения в стране.