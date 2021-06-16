Иммунолог сообщил о смене доминирующих штаммов коронавируса в нескольких регионах РФ

Москва, 16 июня. Кардинальная смена доминирующих штаммов коронавируса наблюдается в ряде российских регионов, предупредил иммунолог Николай Крючков.

Свыше 60% человек в российских мегаполисах заразились индийским штаммом. Доминирующее количество случаев наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отметил Крючков в беседе с «Радио 1».

Инфицирование этим штаммом представляет опасность для детей. Также люди в возрасте от 18 до 55 лет становятся более восприимчивы к заражению. В связи с этим дети и молодые люди стали входить в группу риска, добавил иммунолог.

Индийский штамм коронавируса имеет отличные от других вариантов симптомы, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. В ходе мутации произошли изменения в основных проявлениях вируса.