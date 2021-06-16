Угнанный в Чехии Mercedes обнаружили в Дагестане

Махачкала, 16 июня. Дагестанские правоохранители обнаружили автомобиль Mercedes C180, который с начала года числился в розыске в Чехии. Как сообщили ФАН в региональном МВД, иномарку удалось найти в городе Дербенте.

В ведомстве отметили, что Mercedes для проверки остановили сотрудники городской Госавтоинспекции. Однако выяснилось, что автомашина проходит по базе Интерпола.

«При проверке было установлено, что автомобиль числится в розыске по инициативе правоохранительных органов Чехии с 24 февраля 2021 года», — рассказали в пресс-службе МВД.

За рулем Mercedes находился 49-летний житель Дербента. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, где устанавливается его причастность к произошедшему. Дагестанские правоохранители обратились в Интерпол с запросом информации о законном владельце иномарки.

Ранее ФАН сообщал, что двое жителей Дагестана из-за кражи 11 банок кофе могут стать фигурантами уголовного дела и лишиться свободы сроком до пяти лет. Органы правопорядка рассматривают вопрос о возбуждении дела по статье о краже, совершенной группой лиц.