Приоритет на внутренний спрос: эксперты объяснили, как остановить рост цен

Россияне не могли не заметить существенного повышения цен на продукты, товары широкого потребления и строительные материалы. При этом наша страна по многим группам товаров, стоимость которых выросла, является экспортером. Виновата ли в росте цен на внутреннем рынке необдуманная экспортная политика? От чего зависят цены на сельхозпродукцию: урожайности или экономических условий? Составит ли ценовую конкуренцию крупным производителям присутствие фермерских продуктов на полках магазинов? И что мешает российскому фермеру «зайти в сеть»? На эти и другие вопросы ответили аграрии, представители бизнеса и политики в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Как фермеру в «сеть» попасть

В условиях растущих издержек хорошим подспорьем для российских фермеров мог бы стать налаженный сбыт товара в торговые сети. В этом случае фермер получает продажи, а покупатель — недорогой и качественный товар. Однако зачастую производители фермерской продукции жалуются на то, что им не дают зайти в сетевые магазины. Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов считает, что одно из препятствий — это неизвестность фермерских брендов широкому потребителю.

«Сегодня производство отечественной продукции развивается, но под него нужно делать программы маркетингового продвижения. Это самая главная проблема. Мне кажется, необходимо прямо в рамках нацпроекта сделать программу по продвижению отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках. У нас есть много товаров, которые по качеству выше зарубежных аналогов. Государство может выступить с поддержкой продвижения фермерских товаров, в том числе в торговых сетях», — уверен координатор «Деловой России».

Он также предложил повысить долю закупок у фермеров за счет договоренности с торговыми сетями, например, до 20%. Для фермеров это, по мнению, спикера, стало бы гарантом доступа к полкам сетевых магазинов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сенатор от Краснодарского края, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко рассказал, что за последний пандемийный год ситуация с присутствием фермерских товаров на прилавках торговых сетей изменилась в лучшую сторону. Раньше основная проблема заключалась в том, что фермерам было сложно выполнить основные требования сетей: сортировка товара, его упаковка и регулярность поставок.

«С выполнением последнего условия у фермеров очень тяжело. Требования сетей логичны и здравы: им надо, чтобы завтра на полке гарантированно был товар, а фермеры этого сделать не могут. Поэтому иногда мелкие производители объединяются в кооперативы, чтобы обеспечить регулярность поставок. Для этого есть программы и на региональном уровне, и на федеральном. Когда происходит объединение в сельхозкооперации, то появляется возможность купить сортировочные линии, но главное, у них появляются регулярные объемы продукции», — объяснил Кондратенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам спикера, в Краснодарском крае такой позитивный опыт есть, и он уже дает свои плоды — продукция фермеров представлена в торговых сетях. Но этому предшествовала большая работа: органам власти удалось выстроить отношения с сетями и аграриями.

Должная информационная поддержка фермеров со стороны государства позволила бы вывести производителей из серой зоны, уверен член общественной палаты Ленинградской области, фермер Михаил Шконда.

«Фермер хочет нормально торговать и не иметь проблем с реализацией. Необходима информированность: как получить документы, как продвинуть товар. Почему сети не берут наши продукты? У них только две мотивации поставить их на полку. Первая — это раскрученный продукт, за которым придут покупатели, и второй — это, если государство заставит продавать этот товар», — пояснил Шконда.

Но из этих двух вариантов для обеих сторон — и для магазинов, и для фермеров — наиболее приемлем первый. Ведь, если действовать силовыми методами, то всегда найдутся лазейки и способы избежать требований государства, уверен спикер.

Причины роста цен

Повышение цен в России и мире по мнению Дмитрия Панова, обусловлен несколькими причинами, и одна из них — пандемия коронавируса.

«Ситуация сейчас единонаправлена. Стоимость растет, потому что в пандемию возросли издержки: на производства были приняты ограничительные меры. В отдельных случаях, чтобы компенсировать потери, предприятия поднимают стоимость продукции. Плюс в России произошло ослабление национальной валюты, поэтому инфляция на 2% обгоняет ожидаемую: ждали около 4%, а сейчас все 6%», — рассказал Панов.

Сейчас наблюдается рост цен на овощную продукцию и другие не менее важные категории товаров. Хотя сельхозпроизводители, по словам Алексея Кондратенко, в общей массе оптовые цены не поднимали, чего нельзя сказать о посредниках, союзах и сетях. Однако и производители продержатся на таком уровне недолго. Сенатор от Краснодарского края убежден, что крестьянин тоже поднимет цену.

«Цена на сельхозпродукцию при увеличении стоимости удобрений на 25% не может не вырасти. Себестоимость удобрений при соблюдении технологии выращивания пшеницы и других культур достаточно велика — она составляет 45%. И когда растут цена на удобрение, на ГСМ, то, безусловно, это вызывает рост стоимости продукции. Ну, и техника. Прошлый год для аграриев был финансово успешным. Они заработали и наконец-то им удалось спустя столько лет обновить свой машинно-тракторный парк. Но металл сейчас дорожает, значит, и техника в цене поднимется», — объяснил он.

ТАСС / ТАСС

Монополисты диктуют правила игры

Иногда повышение цен происходит не из-за увеличения издержек, а по причине дефицита того или иного товара. Так, по мнению Кондратенко, получилось с ростом цен на сахар, излишне большой объем продаж сахара на внешние рынки привел к его дефициту и росту стоимости внутри страны.

Такая же ситуация произошла и с металлом, уверен первый зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг. Он с уверенностью заявил, что российская экономика излишне монополизирована в некоторых отраслях.

«Если говорить про металлургию — у нас классическая олигополия: 6–7 компаний держит российский рынок листового проката, столько же компаний держит российский рынок сортового проката. Мировые цены на сталь взлетели. Что на это сделали наши металлурги? Они набрали экспортные контракты на колоссальный объем мощностей и сократили поступление стали на внутренний рынок», — сказал депутат.

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Дефицит сплава на внутреннем рынке не мог не сказаться на его стоимости. Если в январе лист стали предлагался по 32 тысяч рублей за тонну, то сейчас ее стоимость колеблется от 90 до 110 тысяч рублей, поделился Гартунг.

Дмитрий Панов, в свою очередь, напомнил о том, что президентом России подписан указ о национальных целях развития до 2030 года. Для полноценной ее реализации необходимо исключить ситуации, когда экспорт вызывает дефицит продукции и сырья внутри страны. В первую очередь, необходимо закрыть внутренние потребности, а излишки уже продавать за рубеж, уверен координатор «Деловой России».