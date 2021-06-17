Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»

Россияне, которые любят порнографическую продукцию «экстремального» содержания, должны направляться на принудительное лечение в психоневрологические диспансеры и ставиться на соответствующий учет. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил разрешить россиянам верифицироваться на порносайтах через личный аккаунт на сайте Госуслуг. Так, по мнению экспертов ведомства, можно «отсеивать» от эротического контента несовершеннолетних. Кроме того, ГРЧЦ предлагает разделить всю порнографию за «законную» и «незаконную». Ко второй категории относится «детский» и «явно оскорбительный» эротический контент (например, изнасилования), а также материалы в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера».

«Я хорошо отношусь к идее Роскомнадзора создать надежный верификатор для контента «18+», — заявил Милонов. — В настоящее время его нет: чтобы получить доступ к информации, разрешенной лишь с определенного возраста, порой достаточно просто поставить галочку в окошке».

Что же до порнографии, то ее, по мнению депутата, нет никакого смысла изучать «углубленно», разделяя на «законную» и «незаконную»: действующее законодательство вполне «справляется и так».

«Есть критерии, по которым определяется, является ли то или иное видео эротикой или порнографией», — заметил парламентарий.

wikipedia.org / The Naughty American / CC BY 2.0

Он убежден, что государство «с помощью алгоритмов» должно выслеживать россиян, которые занимаются поиском и хранением «особенно извращенного порно».

«Они должны стоять на учете в психбольницах, — заявил собеседник ФАН. — Если человек ищет что-то совсем уж дикое, то его нужно идентифицировать и изолировать от общества так же, как и людей, которые интересуются вступлением в террористические группировки или изготовлением взрывчатки. Только отправлять их надо не в тюрьмы, а в психоневрологические диспансеры, где их лечением займутся специалисты. А вдруг мы имеем дело с потенциальными маньяками?»

Милонов пояснил, что он подразумевает под «экстремальным контентом».