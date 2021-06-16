Бум кикшеринга провоцирует рост числа преступлений и ДТП

Популярность электросамокатов неуклонно растет в Москве, Петербурге и регионах России. Депутаты и общественные деятели бьют тревогу и требуют регламентировать эту сферу дорожного движения. Но, несмотря на усилия, поправки в ГИБДД пока не приняты.

После серии громких обысков в Петербурге, который инициировал Следственный комитет, и очередных пострадавших в ДТП Россию всколыхнула новость о тяжелейшем травмировании мэра Кисловодска Александра Курбатова. Он упал с электросамоката, ударился головой и с серьезной травмой был госпитализирован в больницу. Сейчас за жизнь находящегося в искусственной коме Курбатова борются московские врачи.

Global Look Press / Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Тем временем в Москве фиксируется напряженность криминогенной обстановки, которая осложняется участившимися кражами все тех же двухколесных транспортных средств. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, участились кражи именно электросамокатов.

Так, 7 июня в МВД с заявлением обратился фитнес-тренер Степан К. 1991 года рождения. Свой электросамокат за 30 тысяч рублей он оставил на подземной парковке одного из крупных столичных ТЦ. Когда вернулся, обнаружил, что транспорт угнали. Следствие возбудило уголовное дело по 158 статье УК РФ.

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Буквально спустя несколько дней в полицию пришла москвичка Елена Г. 1982 года рождения. Свое транспортное средство она оставила без присмотра в одной из парадных по улице Шолохова. Полицейским она рассказала, что купила электросамокат за 15 тысяч рублей, попросила отыскать вора и вернуть пропажу. Дело возбудили, но электросамокат до сих пор не найден.

Кражи электросамокатов становятся очень популярными у любителей быстрого и незаконного заработка. Если раньше огромное количество уголовных дел возбуждалось по фактам краж велосипедов, то теперь пальма первенства уверенно переходит к числу хищений электросамокатов. Как и в случае с велосипедами, обычно кражи провоцируют сами владельцы, которые оставляют транспорт без присмотра и не пристегивают замками и цепочками. Во многом, вероятно, потому что для них пока еще не придумали эффективные системы охраны.

Игорь Гришаков, экс-оперативник уголовного розыска, предположил, что в случае с самокатами, в отличие от велосипедов, можно ожидать преступлений большей тяжести. В первом случае — это, как правило, статья 158 УК РФ, потому что велосипеды чаще всего тайно похищают в отсутствие владельцев. Самокаты же могут начать отнимать прямо на улице, на глазах у собственника.

«Не исключается, что будут преобладать открытые хищения. На деле в таких случаях просто просят прокатиться и уезжают. Дело в том, что с велосипедами немного другая история — их сложнее занести в квартиру или спрятать в другое безопасное для хранения место. Самокат почти везде можно без труда взять с собой. Но, конечно, если мы увидим рост числа открытых хищений электросамокатов, то это совершенно другая квалификация и другая тяжесть совершенного преступления», — предположил собеседник ФАН.

По словам эксперта, в части розыска оперативники будут пользоваться все теми же средствами и ресурсами, что и в случаях с кражами велосипедов. Для идентификации преступников помогут системы видеонаблюдения «Безопасный город», которые активно развиваются. Конечно, искать электросамокаты будет сложнее, потому что, в отличие от велосипедов, они почти все одинаковой формы и цвета, а также очень схожи по конструкции. Вероятнее всего, сбывать краденное будут в «скупках», сервисах по техническому обслуживаю электросамокатов и на популярных сайтах с объявлениями, поэтому мероприятия по розыску в этом смысле стандартные.

А в Петербурге пытаются решить проблему с хаотичным движением электросамокатов по улицам города. Такая необходимость экстренно возникла после ряда серьезных аварий, в которых пострадали и дети.

По данным ФАН, одно из таких ДТП произошло в Невском районе 2 июня, когда находящийся в розыске по «наркотической статье» злоумышленник на электросамокате врезался в пятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали в реанимацию детской городской больницы, а скрывшегося с места происшествия преступника позже задержали сотрудники управления СК РФ по Петербургу.

После этого депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев направил письмо вице-губернатору Валерию Пикалеву. В нем парламентарий попросил ограничить движение электросамокатов по ряду улиц города.