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Госдума РФ приняла законопроект об экспериментальных правовых режимах

Общество
Госдума РФ приняла законопроект об экспериментальных правовых режимах
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 июня. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон-спутник "Об экспериментальных правовых режимах". Он был разработан Минэкономразвития России.

В рамках законопроекта могут запустить экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в 2021 году. Это будет сделано для апробации инноваций, которые лишены возможности развиваться.

Речь идет об экспериментальных правовых режимах и их дальнейшего внедрения на рынок инноваций. Благодаря этому жители России в будущем смогут получать качественные и современные сервисы. Тестировать цифровые проекты будут по нескольким направлениям. Искусственный интеллект — беспилотные такси, также испытают грузовые перевозки с использованием большегрузных дронов и оказание услуг медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Государственная Дума РФ ранее приняла законопроект о штрафах за отсутствие маркировки террористов в СМИ. Авторы должны помечать запрещенные организаторы специальными маркерами.

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