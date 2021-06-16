Белоруссия проведет испытания собственной вакцины от COVID-19

Минск, 16 июня. РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проведут предварительные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Белоруссии.

Разработку опытного образца планируется завершить к осеннему сезону. При этом производство намечено уже на 2022 год. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Ученые сейчас намереваются приступить к исследованиям на живых организмах, в рамках которой проводятся накопление, очистка, инактивация кандидатных вариантов и иммунизация лабораторных мышей.

Специалисты российского Центра им. Гамалеи тем временем начали исследовать эффективность отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» против новых штаммов. По предварительным данным, препарат может быть действенным против мутаций инфекции.