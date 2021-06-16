Политолог Абзалов назвал признак успешности переговоров Путина и Байдена

Самой обсуждаемой темой сегодняшнего дня в мире политики и международных отношений стала встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. Политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в разговоре с ФАН назвал признак успешности переговоров глав двух государств.

На сегодняшний день отношения Америки и России, мягко говоря, напряженные. Главными темами для обсуждения станут двустороннее взаимодействие стран, стратегическая стабильность, кибербезопасность, а также другие актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьба с коронавирусом.

Так, по мнению Дмитрия Абзалова, по итогам саммита никаких совместно принятых документов ожидать не стоит. По его словам, главная задача встречи заключается в другом.

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«Главная цель этого мероприятия — проговорить рабочую повестку. Программа минимум, которую необходимо будет исполнить, — это возвращение представителей. Программа максимум — это сформировать рабочую группу. Но в любом случае относительно экономики важен вопрос стабилизации национальной валюты. Сам факт мероприятия положительно влияет на динамику», — отметил политолог.

К слову, еще в марте после выхода в эфир скандально известного интервью Байдена на канале АВС, где президент США называет Владимира Путина «убийцей», Министерство иностранных дел РФ отозвало посла Анатолия Антонова в Москву для решения вопросов по возможности дальнейшего дипломатического сотрудничества между странами.

Теперь, по словам Абзалова, в случае успешности переговоров между президентами можно будет говорить о возможности вернуть послов России и США в Вашингтон и Москву.

Сегодняшнюю встречу президентов РФ и США в Женеве уже успели окрестить «саммитом века». Ранее политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева объяснила, почему от встречи глав двух государств не стоит ждать многого.