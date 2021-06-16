Политолог Кынев объяснил решение Соболь отказаться от участия в выборах в Госдуму

Москва, 16 июня. Любовь Соболь допустила серьезную ошибку, отказавшись от участия в парламентской гонке именно сейчас, заявил политолог Александр Кынев в эфире «Эха Москвы».

Ранее экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Любовь Соболь свернула свою избирательную кампанию в рамках выборов в Госдуму РФ. От борьбы она отказалась за три месяца до голосования.

Решение выглядит вполне логичным. Учитывая отсутствие реальной поддержки, она сэкономила множество денег, тем более, что Соболь еще умудрялась собирать донаты, передает "ПолитЭксперт".

«Чем раньше выходишь из кампании в таких условиях, тем больше экономишь денег и ресурсов, с одной стороны. Понятно, денег жалко, ресурсов жалко», — сказал Кынев.

Проблема в том, что из-за Соболь в неудобном положении оказались некоторые ее коллеги. Теперь и они могут выбыть из парламентской гонки. Чтобы избежать такого фиаско, по мнению эксперта, Соболь следовало сообщить о своем решении позже.

В то же время доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов уверен, что действия Соболь были ожидаемы, ведь в команде блогера Алексея Навального прекрасно понимают — их не могут выбрать в Госдуму. Из этого следует, что они осознанно пошли на мошенничество, собирая деньги на заведомо провальную кампанию.

Ранее политолог Армен Гаспарян указал на «второе дно» в решении Соболь остановить избирательную кампанию.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.