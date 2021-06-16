Пользователи Сети увидели «Зеленского» на переговорах Путина и Байдена

Женева, 16 июня. Пользователи Сети иронично предположили, что украинский лидер Владимир Зеленский присутствовал на встрече президентов США и России в Женеве в качестве охранника.

Некоторые пользователи обратили внимание на одну курьезную деталь, которая бросилась в глаза во время трансляции встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Швейцарии.

В Сети был опубликован фрагмент видеозаписи, на котором охранники выталкивают представителей прессы из зала встречи президентов. Один из телохранителей внешне сильно напомнил пользователям Зеленского. Отмечалось, что несмотря на наличие маски на лице, сходство с президентом Украины было поразительным.

«Ого, на второй секунде видно, что Зеленский все-таки оказался на саммите, правда в роли охранника», — написал один комментаторов. «Как Зеленскому удалось проникнуть на закрытую встречу Путина и Байдена?» — гадает пользователь. «Да уж, клоун Зеленский и здесь не дает о себе забыть», — отметил другой.

Саммит Путина и Байдена начался в 14:00 по московскому времени на вилле Ла-Гранж в Женеве. Эти переговоры стали первым совместным мероприятием президентов с момента вступления Байдена в должность главы США. В ходе встречи стороны обсудят большой ряд вопросов, в том числе касающихся двусторонних отношений и международной безопасности.

Ранее в Сети появилось фото шпаргалки, которую Байден использовал во время встречи с Путиным. На снимках непонятно, что именно написано на листках бумаги. Отмечается, что речь идет о беседе двух лидеров, которая проходила в узком составе, передает RT.