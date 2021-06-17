«Снежный ком» и «лавина»: эксперт о стратегиях досрочного погашения кредита

Стабильный доход на момент получения кредита не гарантирует спокойной финансовой истории, ведь каждый из нас может попасть в непростое материальное положение или взять на бюджет дополнительный долг. Конечно, такие условия заставляют нас задуматься над тем, как просто и эффективно снизить кредитную нагрузку, считает финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Федеральное агентство новостей /

Среди способов избавления от долговой нагрузки специалист выделяет рефинансирование, ипотечные каникулы и реструктуризацию, прибегать к которой следует в крайнем случае. Однако не каждому подходят такие методы, и тогда заемщик может попробовать применить одну из стратегий досрочного погашения кредита.

«Метод «лавина» ориентируется по размеру ставки, от большей к меньшей. Мы выбираем кредит с максимальной процентной ставкой и стараемся погасить его как можно быстрее, так как он самый дорогой и съедает большую часть денег в виде процентов», — рассказывает консультант.

Федеральное агентство новостей /

Альтернативой ему служит метод «снежный ком», в соответствии с которым мы выбираем кредит с наименьшим остатком задолженности, не обращая внимания на процентную ставку. Именно этот платеж нужно стараться закрыть в первую очередь, а по всем остальным кредитам совершать только минимальные платежи. Единственный недостаток стратегии, по словам Натальи Колбасиной, в том, что суммарная переплата будет выше, чем при использовании «лавины».

Конечно, оба способа будут представлять актуальность только при наличии минимум двух кредитов, а также денежных средств на досрочное погашение долга. Соответствующую сумму можно и накопить, даже если у вас небольшой, но регулярный доход. Советами по созданию такой копилки финансовый эксперт Наталья Колбасина делилась с ФАН ранее.