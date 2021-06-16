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Свыше 25 тысяч россиян подключились к проверке товаров в приложении «Честный знак»

Общество
Свыше 25 тысяч россиян подключились к проверке товаров в приложении «Честный знак»
crpt.ru  /  Пресс-служба ООО «Оператор-ЦРПТ»

Москва, 16 июня. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) продолжает развивать инструменты общественного контроля с помощью специального приложения «Честный знак».

Для привлечения аудитории и формирования культуры потребления качественной продукции ЦРПТ запустил 1 июня акцию «Стань миллионером этим летом». Поучаствовать в ней может любой желающий.

Для этого необходимо сканировать коды маркировки продуктов в приложении. Это позволит не только получить призы в рамках еженедельных розыгрышей, но и побороться за главный приз — 1 млн рублей.

На сегодняшний день к проверке товаров подключились уже более 25 тыс. россиян со всех регионов страны. За первую неделю они просканировали через приложение более 195 тыс. товаров.

Приложение «Честный знак» помогает российским покупателям убедится, что продавец предлагает легальный продукт. Для этого нужно всего лишь отсканировать специальный код с упаковки.

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Все новости / Общество / Свыше 25 тысяч россиян подключились к проверке товаров в приложении «Честный знак»
россия маркировка честный знак
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