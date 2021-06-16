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ФАН выяснил, в какую больницу доставлен травмированный игрок сборной России Фернандес

  /   Обновлено: 16 июня 2021 17:49
Евро 2020
ФАН выяснил, в какую больницу доставлен травмированный игрок сборной России Фернандес
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Санкт-Петербург, 16 июня. Стало известно, в какую больницу Санкт-Петербурга попал защитник сборной России Марио Фернандес после травмы в матче с финнами в рамках Евро-2020.

Спортсмена доставили в 31-ю больницу на Крестовском острове, сообщает источник Федерального агентства новостей. Сейчас он проходит обследование. По предварительным данным у Фернандеса ушиб грудного отдела позвоночника. Известно, что врачи пока не начали проводить обследование.

Российский футболист получил травму во время матча со сборной Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы после столкновения с соперником. Во время игры тренерский штаб сборной России заменил Фернандеса на игрока «Зенита» Вячеслава Караева.

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Все новости / Евро 2020 / ФАН выяснил, в какую больницу доставлен травмированный игрок сборной России Фернандес
здоровье фернандес евро-2020
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