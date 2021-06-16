ФАН выяснил, в какую больницу доставлен травмированный игрок сборной России Фернандес

Санкт-Петербург, 16 июня. Стало известно, в какую больницу Санкт-Петербурга попал защитник сборной России Марио Фернандес после травмы в матче с финнами в рамках Евро-2020.

Спортсмена доставили в 31-ю больницу на Крестовском острове, сообщает источник Федерального агентства новостей. Сейчас он проходит обследование. По предварительным данным у Фернандеса ушиб грудного отдела позвоночника. Известно, что врачи пока не начали проводить обследование.

Российский футболист получил травму во время матча со сборной Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы после столкновения с соперником. Во время игры тренерский штаб сборной России заменил Фернандеса на игрока «Зенита» Вячеслава Караева.