Лавров иронично рассказал о результатах своего теста на COVID-19

Женева, 16 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал процедуру сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции.

Члены российской делегации, прибывшие в Женеву для участия в саммите Россия — США, сдавали тест на коронавирус в отеле Mandarin в Женеве. Журналисты подловили дипломата после процедуры и поинтересовались о результатах тестирования.

«Вскрытие покажет», — с иронией ответил Лавров.

На это отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ей шутка Лаврова очень понравилась.

«Best Boss», — написала она в личном Telegram-канале.

Ранее Лавров рассказал журналистам о своем настрое на фоне предстоящего саммита. По его словам, он прибыл в Женеву с шикарным настроением.