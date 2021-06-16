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Лавров иронично рассказал о результатах своего теста на COVID-19

Политика
Лавров иронично рассказал о результатах своего теста на COVID-19
twitter.com  /  Пресс-служба МИД РФ

Женева, 16 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал процедуру сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции.

Члены российской делегации, прибывшие в Женеву для участия в саммите Россия — США, сдавали тест на коронавирус в отеле Mandarin в Женеве. Журналисты подловили дипломата после процедуры и поинтересовались о результатах тестирования.

«Вскрытие покажет», — с иронией ответил Лавров.

На это отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ей шутка Лаврова очень понравилась.

«Best Boss», — написала она в личном Telegram-канале.

Ранее Лавров рассказал журналистам о своем настрое на фоне предстоящего саммита. По его словам, он прибыл в Женеву с шикарным настроением.

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Все новости / Политика / Лавров иронично рассказал о результатах своего теста на COVID-19
лавров женева COVID-19
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