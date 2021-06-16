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Сосновского смутили странные справки в новом «расследовании» Певчих

Общество
Сосновского смутили странные справки в новом «расследовании» Певчих
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 16 июня. Мария Певчих опубликовала очередное видео об «отравлении» Алексея Навального и продемонстрировала аудитории поддельную справку, считает политолог Александр Сосновский.

Певчих завила, что команда Навального смогла получить доступ к его медицинской карте, заверив сотрудников архива, что «все согласовано с начальством». Она подчеркнула, что им разрешили сфотографировать все документы, однако Сосновский нашел в ее словах несоответствие.

На кадрах, которые якобы были сняты в медицинском учреждении, экс-директор ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Иван Жданов говорит, что для них делают копии.

Кроме того, в справке, которую продемонстрировала Певчих, единицы измерения холинэстеразы вписаны латиницей, тогда как все остальные обозначены на русском. Сосновский вспомнил, что содержание холинэстеразы подобным образом обозначали в документе, который выложил журнал «Ланцет».

«Тот документ, который нам показывала Певчих — я не увидел на нем ни подписи, ни печати. Дата доставки биоматериала 25.08 — нам представляют это анализом, сделанным в клинике Склифосовского. Но 22 августа Навальный уже находился в клинике «Шарите», — отметил эксперт.

По мнению Сосновского, все эти несовпадения указывают на то, что Певчих пытается ввести аудиторию в заблуждение, выдавая фальшивку за настоящую справку, пишет Nation News.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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