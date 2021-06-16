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Депутат ГД Кривоносов посоветовал туристам останавливаться в отелях ради безопасности

Общество
Депутат ГД Кривоносов посоветовал туристам останавливаться в отелях ради безопасности
pixabay.com  /  Olichel

Москва, 16 июня. Российским туристам рекомендуется отдать предпочтение номерам в отелях, а не частным домам, так как в подобных местах уровень безопасности находится на более высоком уровне.

Путешественники из России смогут обезопасить себя от непредвиденных ситуаций если отдадут предпочтение номеру в отеле, а не квартирам или частным домам. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Лучше останавливаться в отелях, в которых соблюдаются требования безопасности», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что при планировании поездки вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Необходимо помнить, что в некоторых популярных среди туристов местах может быть неспокойно.

Как сообщалось ранее, российский туроператор «Алеан» отметил необходимость в развитии системы «все включено». Существуют определенные категории туристов, среди которых такая система востребована, заявил гендиректор туроператора Илья Уманский.

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туризм отдых отели
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