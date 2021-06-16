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Околофутбольный анекдот Норкина «дал надежду» фанатам сборной Рассии

Общество
Околофутбольный анекдот Норкина «дал надежду» фанатам сборной Рассии
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 16 июня. Телеведущий и журналист Андрей Норкин уморил гостей очередной околофутбольной историей, на этот раз подбодрив фанатов сборной России необычным взглядом на события.

В разгаре Чемпионат Европы по футболу, и Норкин, пользуясь случаем, травит самые актуальные футбольные байки. Сейчас, когда решается судьба сборной России по выходу из группы, фанатам, как никогда, нужно верить в успехах собственной команды. Норкин решил обыграть этот момент и «дать надежду» фанатам нашей сборной.

«Ну, ожидание суть надежда. Мы сегодня оценивали надежды: внешнеполитические, внутриполитические... Предлагаю это все проиллюстрировать околофутбольными историями, пока это можно.

Чемпионат Европы по футболу, матч «Россия — Финляндия», два комментатора ведут репортаж.

Один комментатор говорит:

— Наша сборная выходит на поле, и уже видно, что Надежда Кадышева рвется в бой!

Другой спрашивает:

— А зачем нам Кадышева?

— Ну, надо же, чтобы хоть какая-то Надежда была...», — уморил гостей Норкин.

Ранее Андрей Норкин уже веселил гостей околофутбольными рассказами. Неудачное начало европейского турнира для национальных сборных России и Украины обернулось в рассказе Норкина историей о здравомыслии с одесским колоритом. Также в выпуске «Места встречи» от 11 июня Норкин «взорвал» студию анекдотом о незадачливом посетителе аптеки.

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