Околофутбольный анекдот Норкина «дал надежду» фанатам сборной Рассии

Москва, 16 июня. Телеведущий и журналист Андрей Норкин уморил гостей очередной околофутбольной историей, на этот раз подбодрив фанатов сборной России необычным взглядом на события.

В разгаре Чемпионат Европы по футболу, и Норкин, пользуясь случаем, травит самые актуальные футбольные байки. Сейчас, когда решается судьба сборной России по выходу из группы, фанатам, как никогда, нужно верить в успехах собственной команды. Норкин решил обыграть этот момент и «дать надежду» фанатам нашей сборной.

«Ну, ожидание суть надежда. Мы сегодня оценивали надежды: внешнеполитические, внутриполитические... Предлагаю это все проиллюстрировать околофутбольными историями, пока это можно.

Чемпионат Европы по футболу, матч «Россия — Финляндия», два комментатора ведут репортаж.

Один комментатор говорит:

— Наша сборная выходит на поле, и уже видно, что Надежда Кадышева рвется в бой!

Другой спрашивает:

— А зачем нам Кадышева?

— Ну, надо же, чтобы хоть какая-то Надежда была...», — уморил гостей Норкин.