Околофутбольный анекдот Норкина «дал надежду» фанатам сборной Рассии

Москва, 16 июня. Телеведущий и журналист Андрей Норкин уморил гостей очередной околофутбольной историей, на этот раз подбодрив фанатов сборной России необычным взглядом на события.
В разгаре Чемпионат Европы по футболу, и Норкин, пользуясь случаем, травит самые актуальные футбольные байки. Сейчас, когда решается судьба сборной России по выходу из группы, фанатам, как никогда, нужно верить в успехах собственной команды. Норкин решил обыграть этот момент и «дать надежду» фанатам нашей сборной.
«Ну, ожидание суть надежда. Мы сегодня оценивали надежды: внешнеполитические, внутриполитические... Предлагаю это все проиллюстрировать околофутбольными историями, пока это можно.
Чемпионат Европы по футболу, матч «Россия — Финляндия», два комментатора ведут репортаж.
Один комментатор говорит:
— Наша сборная выходит на поле, и уже видно, что Надежда Кадышева рвется в бой!
Другой спрашивает:
— А зачем нам Кадышева?
— Ну, надо же, чтобы хоть какая-то Надежда была...», — уморил гостей Норкин.
Ранее Андрей Норкин уже веселил гостей околофутбольными рассказами. Неудачное начало европейского турнира для национальных сборных России и Украины обернулось в рассказе Норкина историей о здравомыслии с одесским колоритом. Также в выпуске «Места встречи» от 11 июня Норкин «взорвал» студию анекдотом о незадачливом посетителе аптеки.