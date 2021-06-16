Матч сборных России и Финляндии на Евро-2020 собрал 24 540 болельщиков

Санкт-Петербург, 16 июня. Количество болельщиков, пришедших на стадион «Газпром Арена» в Петербурге на матч группового этапа между сборными России и Финляндии, достигло 24 540 человек.

Этот показатель посещаемости на данный момент является третьим в рамках чемпионата Европы. Во время игры первого тура группового этапа России с Бельгией стадион заполнили 26 264 болельщика.

Лидером по посещаемости стала игра в Будапеште, сообщает РИА Новости. Посмотреть на противостояние пришли почти 56 тыс. человек.

В сегодняшнем матче с финнами в конце первого тайма счет открыла национальная команда России. Гол в ворота финской сборной забил Алексей Миранчук.