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Губерниев отреагировал на травму защитника сборной России Фернандеса

  /   Обновлено: 16 июня 2021 17:46
Евро 2020
Губерниев отреагировал на травму защитника сборной России Фернандеса
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Санкт-Петербург, 16 июня. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев пожелал здоровья игроку сборной России Марио Фернандесу.

Соответствующее сообщение Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале. Комментатор указал, что Фернандес сейчас находится под наблюдением врачей. По его словам, у футболиста травма грудного отдела позвоночника.

«Ждем информации, парню здоровья!!!» — написал телеведущий.

Сборная России в эти минуты проводит матч против команды Финляндии в рамках Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова обыгрывают своих соперников со счетом 1:0. В конце первого тайма с передачи Артема Дзюбы забил Алексей Миранчук. Защитник Марио Фернандес получил травму и был заменен на Вячеслава Караваева.

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Все новости / Евро 2020 / Губерниев отреагировал на травму защитника сборной России Фернандеса
футбол губерниев фернандес евро-2020
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