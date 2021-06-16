Губерниев отреагировал на травму защитника сборной России Фернандеса

Санкт-Петербург, 16 июня. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев пожелал здоровья игроку сборной России Марио Фернандесу.

Соответствующее сообщение Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале. Комментатор указал, что Фернандес сейчас находится под наблюдением врачей. По его словам, у футболиста травма грудного отдела позвоночника.

«Ждем информации, парню здоровья!!!» — написал телеведущий.

Сборная России в эти минуты проводит матч против команды Финляндии в рамках Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова обыгрывают своих соперников со счетом 1:0. В конце первого тайма с передачи Артема Дзюбы забил Алексей Миранчук. Защитник Марио Фернандес получил травму и был заменен на Вячеслава Караваева.