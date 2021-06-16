Игра идет по-нашему: Рапопорт оценил первый тайм игры России с Финляндией

Санкт-Петербург, 16 июня. Матч сборной России и сборной Финляндии — в самом разгаре. Первый тайм игры закончился со счетом 1:0 в пользу российских спортсменов. Экс-главный тренер «Зенита», футбольный эксперт Борис Рапопорт в разговоре с ФАН проанализировал игру российской сборной в первом тайме игры с финнами.

«Хорошо, что мы ведем. Забили в конце тайма. Игра идет по сценарию, в общем-то, прогнозируемому. Финны играют, глубоко обороняясь, большим количеством игроков. У нас много времени, много мяча, мы территорию получили, но воспользоваться, к сожалению, не можем. Немножко длинновато мы играли, и финны достаточно легко отбивались, оборонялись и так далее», — говорит собеседник ФАН.

youtube.com / Prt Scr FC ZVEZDA (St.Petersburg)

Кроме того, спортивный эксперт отмечает неплохую контратаку противника российской сборной. Ведь в самом начале игры мяч залетел в наши ворота.

«К нашему счастью, этот гол не был засчитан, там было положение «вне игры». В конце за счет индивидуальных действий двух футболистов — Дзюбы (капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба. — Прим. ФАН) и Миранчука (полузащитник сборной России Алексей Миранчук. — Прим. ФАН) нам удалось забить», — отмечает Рапопорт.

В целом, по мнению футбольного эксперта, игра с Финляндией идет «по-нашему». Однако забитый гол во втором тайме может заставить финнов что-то поменять в тактике.

«Потому что играть так глубоко в обороне нет смысла, значит, будут пытаться атаковать. Финны очень плотно играют сзади и умело. Не стоит уделять особое внимание владению мячом. К примеру, позавчера испанцы имели процент владения мячом со шведами 85%, а сыграли 0:0. Но мы забили, и это — самое главное, будем надеяться, что все будет по нашему сценарию», — заключил Борис Рапопорт.

Матч с Финляндией — это вторая игра сборной России по футболу на Евро-2020. Наши футболисты не очень хорошо стартовали, учитывая поражение в игре с Бельгией. Ранее Борис Рапопорт указал на тактические недочеты главного тренера российской сборной в матче с бельгийцами.