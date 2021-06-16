Скончался оператор «ДМБ» Анатолий Сусеков

Москва, 16 июня. Российский кинооператор Анатолий Сусеков скончался в возрасте 65 лет. Грустная новость была опубликована на сайте Союза кинематографистов РФ.

Причина смерти пока не сообщается. Дата и место прощания станут известны позднее.

Анатолий Юрьевич окончил операторский факультет ВГИКа, с 1979 года трудился в киностудии имени М. Горького. Он работал над такими картинами, как «ДМБ», «Любовники», «Время танцора» и «Прибытие поезда». За фильмы «Хозяин» и «Помилуй мя всякого» был награжден премией на кинофестивале «Дебют-90».