Для газотранспортной системы Украины ближайшие несколько лет могут стать самыми сложными, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в беседе с венгерским изданием Ceenergy News. По его словам, всему виной «Северный поток — 2», поскольку после введения его в эксплуатацию Европа может отказаться от транзита газа через территорию Украины.

«Ближайшие несколько лет будут довольно сложными для газотранспортной системы Украины. Текущее соглашение о транзите с «Газпромом» предусматривает резервирование украинской мощности ГТС до конца 2024 года», — сообщил Кулеба.

Он также признал, что потеря доходов от транзита будет болезненной для украинского бюджета. По его словам, Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности». При этом он заявил о готовности провести одну из ниток «Турецкого потока» через территорию Украины, если вдруг ГТС страны окажется ненужной.

«Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по «Турецкому потоку», — добавил МИД Украины.

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Экономист и политический эксперт Александр Дудчак прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление украинского министра. По его словам, киевские власти сами сделали все, чтобы потерять статус страны-транзитера.

«Украина сама кузнец своего несчастья. Ее руководство умышленно создает такую ситуацию, при которой страна теряет колоссальные выгоды и доходы. Но из-за того, что украинские политики — начиная от президента, заканчивая областными и районными депутатами — не соответствуют своим постам. Они не выполняют возложенные на них функции — они не действуют в интересах своего народа. Украинские политики умышленно действуют вопреки. Это не из-за того, что они плохо реализуют хороший план, а потому, что они отлично выполняют поставленную перед ними задачу. Кто так усердно работал над транзитом российского газа через Украину, что количество прокаченного голубого топлива через украинскую ГТС за последние годы уменьшилось в разы? Кто постоянно шантажирует Россию и Европу прекращением транзита, выполняя волю Вашингтона? Поэтому все идет своим чередом», — сказал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

Также эксперт рассказал, почему Украина может лишиться статуса страны-транзитера. По его мнению, это произойдет из-за того, что Киев не вкладывает средства в ремонт собственной газотранспортной системы, а просто ворует деньги.

«Прекратится ли транзит российского газа через Украину? Я думаю, что вряд ли. Беда состоит в другом: газотранспортная система Украины требует определенной финансовой поддержки, необходимы средства на ее ремонт. Но киевские власти достаточно давно все деньги на ремонт, восстановление и профилактику ГТС кладут себе в карман. Труба достаточно старая, поэтому ей необходим ремонт. Если киевские власти ничего не сделают, то по естественным причинам транзит российского газа через территорию Украины просто прекратится», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Российской Федерации и Европе условия, при соблюдении которых страна готова на запуск газопровода «Северный поток — 2».