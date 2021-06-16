Улучшенная сеть РЛС защитит Арктическую зону России от стелс-беспилотников

Москва, 16 июня. Россия создает в Арктической зоне непроницаемый радарный заслон, который позволит защитить регион от беспилотников, использующих стелс-технологии.

В июне на Чукотке и Камчатке российские военные развернули уникальные учения, сообщает издание "Известия", ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны РФ. Целью маневров была отработка обнаружения дронов. Используя улучшенную сеть РЛС, войска смогли успешно вычислить группы малозаметных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее также сообщалось, что в Баренцевом море прошли практические учения Северного флота РФ по защите российских морских рубежей. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами в Арктике.