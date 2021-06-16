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Стали известны подробности о травме Фернандеса

  /   Обновлено: 16 июня 2021 17:19
Евро 2020
Стали известны подробности о травме Фернандеса
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Санкт-Петербург, 16 июня. Медики подозревают у защитника сборной России Марио Фернандеса травму позвоночника. Футболист был заменен во время матча с Финляндией в рамках Евро-2020.

Представители российской сборной сообщили, что игрок получил серьезное повреждение. У защитника подозрение на травму грудного отдела позвоночника. В ближайшее время спортсмен пройдет медобследование в одной из больниц Петербурга.

Марио Фернандес столкнулся с защитником финской сборной, после чего был заменен на Вячеслава Караваева.

На данный момент идет второй тайм матча Россия — Финляндия. Подопечные Станислава Черчесова выигрывают со счетом 1:0.

В конце первой половины встречи благодаря передаче нападающего Артема Дзюбы отличился Алексей Миранчук.

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Все новости / Евро 2020 / Стали известны подробности о травме Фернандеса
футбол россия финляндия травма фернандес евро-2020
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