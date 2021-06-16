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Шаман расшифровала появление черного ворона на месте встречи Байдена и Путина

  /   Обновлено: 16 июня 2021 17:11
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Политика
Шаман расшифровала появление черного ворона на месте встречи Байдена и Путина
pixabay.com

Женева, 16 июня. Черный ворон попал в объективы камер журналистов на том месте, где через некоторое время должна была произойти историческая встреча российского и американского президентов.

Птицу заметили незадолго до посадки российского самолета с Владимиром Путиным на борту. Потомственный шаман Елена Батыр прокомментировала изданию «Слово и Дело», что означает прилет ворона и можно ли это считать знаком. Славяне издавна считали черного ворона символом мудрости и интеллекта, встречаются и другие трактования приметы.

«На русский этот знак переводится как «знакомство поближе"», — заявила шаман и добавила, что президенты узнают друг о друге чуть больше, чем знали ранее.

Батыр предрекла горячее развитие встречи и более спокойный финал. Начало диалога может начаться на приятной ноте, но в дальнейшем возможно охлаждение интереса, отметила шаман. Также Батыр предупредила, что не стоит ожидать принятия каких-либо итоговых соглашений. Вероятно, поставленные цели не будут достигнуты.

Главы двух сверхдержав начали саммит в узком составе. После приветственного рукопожатия президенты удалились на виллу для дальнейших переговоров, которые продлятся около пяти часов.

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Все новости / Политика / Шаман расшифровала появление черного ворона на месте встречи Байдена и Путина
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