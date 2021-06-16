Шаман расшифровала появление черного ворона на месте встречи Байдена и Путина

Женева, 16 июня. Черный ворон попал в объективы камер журналистов на том месте, где через некоторое время должна была произойти историческая встреча российского и американского президентов.

Птицу заметили незадолго до посадки российского самолета с Владимиром Путиным на борту. Потомственный шаман Елена Батыр прокомментировала изданию «Слово и Дело», что означает прилет ворона и можно ли это считать знаком. Славяне издавна считали черного ворона символом мудрости и интеллекта, встречаются и другие трактования приметы.

«На русский этот знак переводится как «знакомство поближе"», — заявила шаман и добавила, что президенты узнают друг о друге чуть больше, чем знали ранее.

Батыр предрекла горячее развитие встречи и более спокойный финал. Начало диалога может начаться на приятной ноте, но в дальнейшем возможно охлаждение интереса, отметила шаман. Также Батыр предупредила, что не стоит ожидать принятия каких-либо итоговых соглашений. Вероятно, поставленные цели не будут достигнуты.

Главы двух сверхдержав начали саммит в узком составе. После приветственного рукопожатия президенты удалились на виллу для дальнейших переговоров, которые продлятся около пяти часов.