Переговоры Путина и Байдена начались в расширенном составе

Женева, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден начали переговоры в расширенном составе.

Путин и Байден проводят встречу в рамках саммита, организованного на вилле Ла-Гранж в Женеве. В переговорах в расширенном составе с российской стороны также будут участвовать первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак и другие члены делегации.

Президенты РФ и США ранее завершили переговоры в узком составе. Длительность мероприятия составила около двух часов.