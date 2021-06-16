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Переговоры Путина и Байдена начались в расширенном составе

  /   Обновлено: 16 июня 2021 17:27
Политика
Переговоры Путина и Байдена начались в расширенном составе
TACC  /  DENIS BALIBOUSE / POOL

Женева, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден начали переговоры в расширенном составе.

Путин и Байден проводят встречу в рамках саммита, организованного на вилле Ла-Гранж в Женеве. В переговорах в расширенном составе с российской стороны также будут участвовать первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак и другие члены делегации.

Президенты РФ и США ранее завершили переговоры в узком составе. Длительность мероприятия составила около двух часов.

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