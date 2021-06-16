Казанский стрелок получил травмы в СИЗО

Казань, 16 июня. Ильназ Галявиев, совершивший вооруженное нападение на гимназию №175, получил травмы в камере следственного изолятора.

Серьезных повреждений казанскому стрелку удалось избежать. Медики обнаружили у него ушиб мягких тканей, отеки и гематомы. По данному факту инициирована служебная проверка. Другие подробности пока не приводятся.

Шестерых пострадавших при стрельбе в казанской школе уже выписали из больницы, сообщал сайт 360tv.ru. Еще шестеро проходят лечение, а восемь человек, из которых пятеро — школьники, находятся в Москве.