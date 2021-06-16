Пьяные школьники устроили смертельное ДТП на машине учителя в Татарстане

Казань, 16 июня. Школьники угнали автомобиль учителя физкультуры и устроили смертельное ДТП. Инцидент произошел в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Молодые люди во время вечеринки употребляли алкоголь. На праздновании присутствовал и учитель физкультуры. Когда он отправился спать, подростки украли ключи от его автомобиля и поехали кататься. В ходе поездки школьник, сидевший за рулем, не справился с управлением, и машина съехала в кювет.

Трое участников инцидента умерли на месте от полученных травм, а еще двое — попали в больницу. Сотрудники правоохранительных органов завели несколько уголовных дел.

Ранее в Петербурге гонщик влетел в машину ДПС. Инцидент произошел на проспекте Испытателей.