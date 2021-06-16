Кабмин принял меры по стабилизации топливного рынка в России

Санкт-Петербург, 16 июня. Правительство России приняло решение о повышении минимального порога продажи топлива на бирже. Он поднимется на 1% для бензина и дизельного топлива.

Такое решение станет еще одной мерой по стабилизации рынка топлива в РФ. Соответствующей информацией поделился с журналистами вице-премьер России Александр Новак.

«Мы в прошлый раз принимали решение увеличить на 1% объем продаж на бирже на бензин и на дизельное топливо. Сейчас мы приняли решение также на 1% увеличить по каждому виду топлива», — рассказал он.

Новак также обратил внимание, что кабинет министров не намерен ввести ограничения экспорта из России дизельного топлива в целях стабилизации цен. Актуальность такой меры сохраняется только касательно бензина и только в качестве крайней меры.

Дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросло в цене до рекордной отметки за всю историю наблюдений с 2018 года. Согласно данным торговой площадки, его стоимость достигла 52,6 тыс. рублей за одну тонну.