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Эксперт по этикету проанализировала позу Путина на встрече с Байденом

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Политика
Эксперт по этикету проанализировала позу Путина на встрече с Байденом
ТАСС  /  Метцель Михаил

Женева, 16 июня. Позы, которые принимают президенты Владимир Путин и Джо Байден во время их встречи, могут многое рассказать о ходе переговоров, уверена эксперт по этикету Татьяна Баранова.

Основатель образовательного проекта «Про. Этикет», комментируя первые кадры со встречи лидеров России и США, отмечает, что Путину чувствует себя на саммите вполне комфортно. Его поза, при которой он сидит, откинувшись на спинку кресла и сохраняя обе ноги на полу, говорит об уверенности и безопасности президента.

Эксперт указывает, что если в то же время приглядеться к положению, в котором сидит Байден, то можно заметить, что он чувствует себя на переговорах не столь уверенно.

«Если смотреть на его позу — нога на ногу, то создается впечатление, что он не то чтобы зажат — мужчина может себе позволить сидеть нога на ногу в европейской западной культуре... Но на контрасте с Путиным, кажется, что ему не так комфортно, как нашему лидеру», — пояснила Баранова.

Также аналитик прокомментировала наличие шпаргалок у президента США, подчеркнув, что она не видит в этом ничего предосудительного. Человеческая память, особенно с возрастом, не безгранична, поэтому вполне допустимо иногда подсматривать в свои записи, однако при этом было бы странно видеть лидера, который читает по бумажке не отрываясь.

Кроме президентов опытный взгляд специалиста оценил и позы министров иностранных дел двух государств. По словам Барановой, если Сергей Лавров сидел также уверенно и комфортно, как и Путин, то поза госсекретаря Энтони Блинкена выдавала его сильное волнение. Вероятно, это связано с небольшим опытом американского министра в проведении встреч подобного масштаба.

Ранее сообщалось, что был раскрыт символизм цветов для саммита Путина и Байдена.

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