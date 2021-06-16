Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 17:59
17:58
Евро 2020
Сборная России обыграла Финляндию и оформила первую победу на Евро-2020
17:58
Происшествия
Правоохранители задержали члена банды Басаева
17:58
Общество
Эксперт Панов прокомментировал идею вакцинации работников в сфере обслуживания
17:57
Экономика
Депутат Гартунг рассказал, как снизить цены на металл в России
17:56
Политика
Кадры с прогулкой Псаки вокруг виллы Ла-Гранж появились в Сети
17:54
Происшествия
Больше 150 пожаров: новосибирцы жалуются на подростков, поджигающих тополиный пух
17:53
Весь мир
Педро Кастильо объявлен победителем на президентских выборах в Перу
17:51
Политика
Выборы главы Чеченской Республики пройдут 19 сентября
17:50
Общество
Госдума РФ приняла законопроект об экспериментальных правовых режимах
17:48
Общество
Белоруссия проведет испытания собственной вакцины от COVID-19
Все новости

Миранчук вывел сборную России вперед в матче с Финляндией

  /   Обновлено: 16 июня 2021 17:01
Евро 2020
Миранчук вывел сборную России вперед в матче с Финляндией
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Санкт-Петербург, 16 июня. Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук распечатал ворота команды Финляндии в матче Евро-2020.

Подопечные Станислава Черчесова забили первый гол на чемпионате Европы. В конце первого тайма матча с Финляндией отличился хавбек Алексей Миранчук. Он получил передачу от форварда Артема Дзюбы и отправил мяч в верхний угол ворот соперника. Сейчас в игре перерыв.

Первый тайм был омрачен травмой российского защитника Марио Фернандеса. Он получил повреждение в столкновении с финским футболистом. Тренерский штаб во главе с Черчесовым принял решение выпустить вместо него на поле Вячеслава Караваева.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Миранчук вывел сборную России вперед в матче с Финляндией
футбол россия финляндия миранчук евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Больше 150 пожаров: новосибирцы жалуются на подростков, поджигающих тополиный пух
Больше 150 пожаров: новосибирцы жалуются на подростков, поджигающих тополиный пух
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 75124 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 74434 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 62616 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 52274 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 43856 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru