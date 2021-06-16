Миранчук вывел сборную России вперед в матче с Финляндией

Санкт-Петербург, 16 июня. Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук распечатал ворота команды Финляндии в матче Евро-2020.

Подопечные Станислава Черчесова забили первый гол на чемпионате Европы. В конце первого тайма матча с Финляндией отличился хавбек Алексей Миранчук. Он получил передачу от форварда Артема Дзюбы и отправил мяч в верхний угол ворот соперника. Сейчас в игре перерыв.

Первый тайм был омрачен травмой российского защитника Марио Фернандеса. Он получил повреждение в столкновении с финским футболистом. Тренерский штаб во главе с Черчесовым принял решение выпустить вместо него на поле Вячеслава Караваева.