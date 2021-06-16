Представитель минобороны ФРГ назвала поведение немецких солдат в Литве постыдным

Берлин, 16 июня. Поведение немецких военнослужащих, которые причастны к инциденту в Литве, является непростительным и постыдным, заявила представитель минобороны ФРГ.

Речь идет об инциденте в литовском отеле, где немецкие солдаты пели «антисемитские песни». Кроме этого, есть видеозапись, которая указывает на предполагаемые «насилия сексуального характера».

Такие действия являются нарушением солдатского долга, добавили в военном ведомстве. Прокуроры начали соответствующее расследование 8 июня. При этом известно, что во время следствия был установлен факт пропажи 500 боеприпасов для огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в бундестаге ФРГ назвали чушью инициативу Украины «обменять» запуск «Северного потока – 2» на Крым. Предложение Киева лишено коммерческого и морального смысла.