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КамАЗ переехал 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ростовской области

Происшествия
КамАЗ переехал 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ростовской области
Федеральное агентство новостей  /  ГУ ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 16 июня. В Ростовской области одиннадцатилетнюю девочку переехал КамАЗ. Ребенок скончался на месте не приходя в сознание.

Как отметили в отеле пропаганды ГУ ГИБДД по Ростовской области, трагедия произошла на 5-м километре трассы «Миллерово-Луганск», когда девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются причины произошедшего. 

Ранее ФАН сообщал, что в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в Советском районе донской столицы были найдены тела трех молодых людей. По предварительным данным, приблизительный возраст погибших от 20-27 лет. Один из них хозяин квартиры, личности других устанавливаются. 

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Все новости / Происшествия / КамАЗ переехал 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ростовской области
дтп ростовская область гибель ребенка
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