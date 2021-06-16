Путин и Байден встретились в Женеве. События дня

Внимание всей планеты приковано к историческому саммиту президентов двух сверхдержав — России и США — в Женеве. Владимир Путин и Джо Байден начали долгожданную встречу с рукопожатия. В ходе переговоров в узком составе на вилле Ла Гранж мировые лидеры обсуждают ключевые для всего мира вопросы: состояние и перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона, стратегическую стабильность, информационную безопасность, борьбу с киберпреступностью и коронавирусом, проблемы Арктики, Ближнего Востока, Сирии, Ливии, Афганистана, Нагорного Карабаха и Украины. Это согласованные заранее темы, но президенты готовы к экспромту. Для Женевы это первая российско-американская встреча с 1985 года. Тогда состоялись переговоры президентов СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, ставшие символом прекращения холодной войны и гонки вооружений. Путин и Байден очно знакомы: они пересекались в Москве десять лет назад, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра России, а Джо Байден - должность вице-президента США в администрации Барака Обамы.

В Кремле полным ходом идет подготовка к традиционной прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что пока преждевременно говорить о дате проведения мероприятия. По информации источника, близкого к администрации президента, разговор со страной должен состояться в ближайшие несколько недель. В качестве возможной даты обсуждаются 24 и 30 июня или начало июля. Владимир Путин впервые пообщался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В ходе прямой линии глава государства традиционно отвечает на интересующие соотечественников вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международной повестке. В марте Владимир Путин заявил, что такой интерактивный формат позволяет лучше понять, в чем состоят потребности граждан, и в какой сфере нужно прилагать наибольшие усилия.

В ДНР проверяют военное прошлое Протасевича в Донбассе

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Генпрокуратура Донецкой народной республики начала проверку участия Романа Протасевича в боевых действиях в Донбассе на стороне киевских националистов. О расследовании подробностей темного прошлого одного из основателей экстремистского Telegram-канала NEXTA сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Нашей прокуратурой проводится проверка определенных данных. Он находился в «Азове» в районе Широкино на мариупольском направлении. Какие были преступления, есть ли тому доказательства. После будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сказал Денис Пушилин.

Генпрокуратура Луганской народной республики уже установила причастность Протасевича к преступлениям против мирного населения Донбасса. 27 мая надзорный орган возбудил в отношении подстрекателя незаконных протестов в Белоруссии уголовное дело из-за его участия в гражданской войне под бандеровскими флагами батальона «Азов».