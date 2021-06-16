Общий рынок электроэнергии появится в странах ЕАЭС

Москва, 16 июня. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, предполагающий создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, ратифицировала Госдума России.

Лидеры стран — членов Евразийского экономического союза, среди которых выделяются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан, подписали протокол 29 мая 2019 года в Нур-Султане. Документ определяет правовые основы создания, функционирования и развития общего рынка электроэнергии, передает ТАСС.

Он позволяет использовать существующие преимущества параллельной работы энергосистем государств — членов ЕАЭС на новом уровне. Кроме того, документ определяет основные положения, которые касаются развития обмена электроэнергией между пятью странами.

Ранее сообщалось, что после распада СССР России пришлось столкнуться с проблемой энергообеспечения Калининградской области. Договор со странами Прибалтики о едином электрическом кольце был заключен в 2001 году. Однако в 2017 году прибалтийские страны заговорили о выходе из БРЭЛЛ к 2025 году.