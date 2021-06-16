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Общий рынок электроэнергии появится в странах ЕАЭС

Экономика
Общий рынок электроэнергии появится в странах ЕАЭС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 июня. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, предполагающий создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, ратифицировала Госдума России.

Лидеры стран членов Евразийского экономического союза, среди которых выделяются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан, подписали протокол 29 мая 2019 года в Нур-Султане. Документ определяет правовые основы создания, функционирования и развития общего рынка электроэнергии, передает ТАСС.

Он позволяет использовать существующие преимущества параллельной работы энергосистем государств членов ЕАЭС на новом уровне. Кроме того, документ определяет основные положения, которые касаются развития обмена электроэнергией между пятью странами.

Ранее сообщалось, что после распада СССР России пришлось столкнуться с проблемой энергообеспечения Калининградской области. Договор со странами Прибалтики о едином электрическом кольце был заключен в 2001 году. Однако в 2017 году прибалтийские страны заговорили о выходе из БРЭЛЛ к 2025 году.

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еаэс протокол рынок ратификация
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