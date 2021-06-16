«Тинькофф» подал в суд на компанию «МегаФон»

Москва, 16 июня. Банк «Тинькофф» подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «МегаФон», как стало известно из картотеки дел.

Финансовая организация подала иск на сумму в 677 миллионов рублей. Третьим лицом по исковому заявлению выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Представитель банка объяснил журналистам причины претензий.

«Это связано с <...> решением ФАС по завышенной стоимости СМС для игроков рынка в СМС-рассылках», — цитирует слова сотрудника «Тинькофф» РБК.

Ранее банк подавал иски к компаниям МТС и «Вымпелком», которая владеет «Билайном». «Тинькофф» хотел взыскать с них 1,1 миллиарда и 436,8 миллиона рублей соответственно.

«Тинькофф банк» собирается начать кредитовать покупку жилой недвижимости. Выдача таких займов начнется к концу лета — началу осени текущего года.