Стюардесса назвала самые распространенные ошибки пассажиров в самолете

Вашингтон, 16 июня. Стюардесса Кэт Камалани, снимающая популярные ролики о своей работе и публикующая их в социальных сетях, рассказала о самых распространенных ошибках пассажиров на борту самолета.

Полеты на самолете могут занимать много времени, и поэтому людям, выбравшим именно это транспортное средство, нужно соблюдать определенные правила поведения, чтобы не создавать неудобств другим пассажирам и членам экипажа. В видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте, Камалани назвала несколько ошибок, которые не следует совершать.

Во-первых, стюардесса призвала пассажиров не закидывать ноги на кресло, расположенное впереди. Девушка подчеркнула, что такое поведение недопустимо, и пошутила, что если кто-то пристроил свои нижние конечности на ваше кресло, можете смело «побить» этого человека.

Другой распространенной ошибкой является несоблюдение правил гигиены на борту, в частности, люди очень часто стригут либо красят ногти во время полета. Стюардесса напомнила, что это нетактично, и призвала заниматься этим до или после полета. Также девушка попросила пассажиров перед путешествием не забыть принять душ.

Наконец, бортпроводница отметила, что нельзя ходить по салону воздушного судна без обуви, поскольку это «мерзко» и «безумно», и может вызвать неприятные чувства у других пассажиров.

Кроме этого, Камалани также дала своим зрителям несколько полезных советов, которые могут сделать полет более комфортным. Например, пассажирам с маленькими детьми стюардесса порекомендовала брать с собой пластиковый крючок для одежды, который можно использовать в качестве подставки под планшет, на котором ребенок сможет смотреть мультики во время полета.

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