Генпрокуратура ЛНР провела следственные мероприятия с Протасевичем

Луганск, 16 июня. Генеральная прокуратура ЛНР провела следственные мероприятия с блогером Романом Протасевичем.

По данным ведомства, правоохранители получили доказательства причастности Протасевича к убийствам гражданского населения в Донбассе.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что Протасевич участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов». При этом сам Протасевич утверждал, что находился в Донбассе в период с 2014 по 2015 год в качестве журналиста. В Сети были опубликованы фото, которые подтверждают его участие в боевых действиях.