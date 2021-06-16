Военный аналитик назвал истинные цели отправки кораблей ВМС США в Южно-Китайское море

Москва, 16 июня. США устраивают провокации в Южно-Китайском море, чтобы прощупать реакцию РФ и КНР, которые дополняют друг друга в некоторых сферах, уверен военный аналитик Борис Подопригора.

Ранее стало известно, что ВМС США направили ударную группу во главе с авианосцем USS Ronald Reagan в Южно-Китайское море. Группировка кораблей будет проводить в регионе операции по обеспечению безопасности. Однако Подопригора считает, что на самом деле американцы просто пытаются поссорить Россию и Китай, передает «ПолитРоссия».

«С зимы или весны этого года все чаще говорится о том, что экономический потенциал Китая может быть дополнен военным потенциалом России. И поэтому предпринимаются попытки вбить клин в отношения между ними», — заявил эксперт.

Подопригора отметил, что присутствие военных кораблей в регионе вызовет протесты Китая, который считает провокацией любые маневры ВМС США в оспариваемых китайцами территориальных водах.

«В данном случае речь идет о том, чтобы спровоцировать Китай и оценить, какие решения предпримет Россия», — говорит аналитик.

По его словам, именно от реакции России будут зависеть дальнейшие шаги со стороны США. При этом он подчеркнул, что Вашингтон прекрасно оценивает все риски, связанные со сближением Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что агрессивная политика США может привести к началу ядерной войны с Китаем. При этом в Пентагоне настаивают на том, что именно Пекин использует ослабшую позицию Вашингтона для продвижения своих целей на мировой арене, передает RT.