«Татнефть» возобновляет геологоразведочные работы в Ливии

Триполи, 16 июня. Делегация ПАО «Татнефть» во главе с гендиректором Наилем Магановым прибыла в столицу Ливии для обсуждения возобновления деятельности компании на местных месторождениях. Россиян принял глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла в присутствии членов Совета директоров, сообщается на официальной странице ННК в Facebook.

Стороны обсудили ряд важных тем, уделив особое внимание вопросам консолидации совместного сотрудничества и возобновления геологоразведочных работ на двух блоках в бассейнах Гадамес и Сирт при согласовании с компетентными ведомствами Национальной нефтяной корпорации.

Гендиректор ННК Мустафа Саналла подчеркнул важность визита российской делегации, назвав его сигналом для международного сообщества, подтверждающим возвращение стабильности в североафриканское государство. Он приветствовал также стремление компании «Татнефть» возобновить деятельность на территориях, выделенных ей согласно подписанным ранее контрактам.

Российская делегация обсудила с руководством ННК вопросы наращивания потенциала и обучения выпускников Нефтяного института профессиональной подготовки. Стороны договорились регулярно проводить семинары и собеседования в целях повышения квалификации инженеров и техников ливийской национальной корпорации и использования огромного опыта российской компании «Татнефть» в сфере совместного производства.

Партнеры затронули также вопрос о вкладе компании «Татнефть» в области нефтепереработки и биопроизводства и внедрения технологий возобновляемых источников энергии, в том числе в ливийский нефтяной сектор.

«Встреча проходит в рамках плана работы ННК на предстоящие годы и отражает ее неустанное стремление развивать свою деятельность в сфере производства электроэнергии за счет использования возобновляемых и чистых источников энергии, чтобы сохранить окружающую среду и идти в ногу с мировыми достижениями», — говорится на странице ННК в Facebook.

ПАО «Татнефть» приостановило свою деятельность в Ливии в 2014 году по причине начала на ее территории боевых действий. После формирования временного Правительства национального единства (ПНЕ) его председатель Абд аль-Хамид Дабиба посетил Москву, где попросил восстановить деятельность российских компаний по контрактам, заключенным до 2011 года.