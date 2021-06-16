Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 17:58
17:57
Экономика
Депутат Гартунг рассказал, как снизить цены на металл в России
17:56
Политика
Кадры с прогулкой Псаки вокруг виллы Ла-Гранж появились в Сети
17:54
Происшествия
Больше 150 пожаров: новосибирцы жалуются на подростков, поджигающих тополиный пух
17:53
Весь мир
Педро Кастильо объявлен победителем на президентских выборах в Перу
17:51
Политика
Выборы главы Чеченской Республики пройдут 19 сентября
17:50
Общество
Госдума РФ приняла законопроект об экспериментальных правовых режимах
17:48
Общество
Белоруссия проведет испытания собственной вакцины от COVID-19
17:46
Общество
Политолог Кынев объяснил решение Соболь отказаться от участия в выборах в Госдуму
17:45
Происшествия
КамАЗ переехал 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ростовской области
17:44
Общество
Истощенных детенышей нерпы спасли в Петербурге
Все новости

«Татнефть» возобновляет геологоразведочные работы в Ливии

Ливия
«Татнефть» возобновляет геологоразведочные работы в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 16 июня. Делегация ПАО «Татнефть» во главе с гендиректором Наилем Магановым прибыла в столицу Ливии для обсуждения возобновления деятельности компании на местных месторождениях. Россиян принял глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла в присутствии членов Совета директоров, сообщается на официальной странице ННК в Facebook.

Стороны обсудили ряд важных тем, уделив особое внимание вопросам консолидации совместного сотрудничества и возобновления геологоразведочных работ на двух блоках в бассейнах Гадамес и Сирт при согласовании с компетентными ведомствами Национальной нефтяной корпорации.

Гендиректор ННК Мустафа Саналла подчеркнул важность визита российской делегации, назвав его сигналом для международного сообщества, подтверждающим возвращение стабильности в североафриканское государство. Он приветствовал также стремление компании «Татнефть» возобновить деятельность на территориях, выделенных ей согласно подписанным ранее контрактам.

Российская делегация обсудила с руководством ННК вопросы наращивания потенциала и обучения выпускников Нефтяного института профессиональной подготовки. Стороны договорились регулярно проводить семинары и собеседования в целях повышения квалификации инженеров и техников ливийской национальной корпорации и использования огромного опыта российской компании «Татнефть» в сфере совместного производства.

Партнеры затронули также вопрос о вкладе компании «Татнефть» в области нефтепереработки и биопроизводства и внедрения технологий возобновляемых источников энергии, в том числе в ливийский нефтяной сектор.

«Встреча проходит в рамках плана работы ННК на предстоящие годы и отражает ее неустанное стремление развивать свою деятельность в сфере производства электроэнергии за счет использования возобновляемых и чистых источников энергии, чтобы сохранить окружающую среду и идти в ногу с мировыми достижениями», — говорится на странице ННК в Facebook.

ПАО «Татнефть» приостановило свою деятельность в Ливии в 2014 году по причине начала на ее территории боевых действий. После формирования временного Правительства национального единства (ПНЕ) его председатель Абд аль-Хамид Дабиба посетил Москву, где попросил восстановить деятельность российских компаний по контрактам, заключенным до 2011 года.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / «Татнефть» возобновляет геологоразведочные работы в Ливии
ливия татнефть
Комментировать
Эксклюзив
Больше 150 пожаров: новосибирцы жалуются на подростков, поджигающих тополиный пух
Больше 150 пожаров: новосибирцы жалуются на подростков, поджигающих тополиный пух
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 75124 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 74434 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 62616 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 52274 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 43856 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru