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Соловейчик заявил о необходимости запрета демонстрации изображений Гитлера

Общество
Соловейчик заявил о необходимости запрета демонстрации изображений Гитлера
wikipedia.org  /  Nationaal Archief

Недостаток профилактики неонацизма приведет к эрозийным процессам в российском обществе, как это в итоге случилось на Украине. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Государственной думой 16 июня был принят в третьем чтении закон, запрещающий демонстрацию изображений военных преступников времен Второй мировой войны и распространение нацистской атрибутики. Теперь ношение на груди фотографии Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха, осужденных Нюрнбергским трибуналом, будет караться так же строго, как и появление на публике со свастикой. Кроме того, в разряд экстремистских материалов попадают публичные выступления вышеуказанных военных преступников. Новый закон вносит изменения в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и в статью 6 федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Профилактика неонацизма — дело благое, — заметил Соловейчик. — Мы видим, к чему приводит ее недостаток на примере Украины и Прибалтики, где расцвели движения, прославляющие преступления пособников фашистов. При попустительстве властей там была допущена героизация преступников времен Второй мировой войны, и теперь мы видим, какого рода политики пришли к власти в этих странах на волне реабилитации нацизма».

Представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга подчеркнул, что закон, принятый Государственной думой 16 июня, стал ответом как раз на эти вызовы. При этом эксперт убежден в его безопасности для массовой культуры и в частности для документальных и художественных фильмов про войну, в которых не обойтись без демонстрации изображений военных преступников.

«Я уверен, что во исполнение этого закона Министерство культуры издаст соответственные нормативные акты, которые регламентируют все еще более четко, — заявил собеседник ФАН. — Не будет никакого запрета на очередной показ фильма «17 мгновений весны» или сериала «Щит и меч». И я думаю, что антифашистские произведения в литературе, живописи, драматургии и кино как были, так и останутся доступными».

Соловейчик убежден: реализация закона о запрете демонстрации изображений нацистов не приведет к тому, что российский народ просто забудет, с кем воевали его деды и прадеды.

«Инфляции их подвига в глазах потомков не произойдет, — заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга. — Мы всегда будем помнить победу, одержанную красноармейцами и краснофлотцами над фашистами и их бандеровскими и власовскими пособниками».

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Все новости / Общество / Соловейчик заявил о необходимости запрета демонстрации изображений Гитлера
россия украина госдума гитлер соловейчик нацисты
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