Star Парад. Почему ни одна финалистка не вышла замуж за «Холостяка»?

Ведущая Дана Борисова и победительница третьего сезона «Холостяка» Дарья Канануха обсудили закулисье популярного шоу, результаты последнего сезона с участием Тимати, а также посплетничали о том, как обойти конкуренток в борьбе за мужчин.

Уроженка Татарстана Дарья Канануха рассказала, как в 2015 году в рамках реалити-шоу «Холостяк» ей удалось завоевать сердце популярного комика Тимура Батрудинова, а также о том почему их отношения не зашли дальше проекта. В свою очередь ведущая Star Парада не упустила возможность задать девушке провокационные вопросы про личную жизнь и ориентацию звезды Comedy Club.