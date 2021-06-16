В Дагестане нет автозаправок, отвечающих за качество продаваемого топлива

Махачкала, 16 июня. На территории Дагестана нет ни одной сети автозаправочных станций (АЗС), которая могла бы ответить за качество реализуемого топлива, считает первый вице-премьер республики Нюсрет Омаров. Власти региона намерены решить проблему с помощью соглашения с «Газпромом».

«Сетей автозаправок, которые готовы отвечать за качество своего топлива, которые уже только своим имиджем несут ответственность за свое топливо, у нас пока нет», — заявил журналистам первый зампред дагестанского правительства.

Он отметил, что значительная часть действующих в Дагестане АЗС все еще работает вне правового поля. Значительно улучшить ситуацию в этой сфере, по мнению Омарова, поможет соглашение, подписанное между республикой и компанией «Газпром газомоторное топливо».

«У нас в регионе очень много автомобилей, которые работают на газомоторном топливе. Поэтому это знаковое соглашение, при помощи которого будет наведен порядок в сфере розничной торговли топливом. Предполагается, что уже в 2022 году в Дагестане будут построены несколько заправок. Топливо будет качественным, так как они дорожат своим именем», — сказал вице-премьер.

Соглашение между Дагестаном и ООО «Газпром газомоторное топливо» было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, который прошел в начале июня. Документ предполагает сотрудничество северокавказского региона и компании в части расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

Ранее ФАН сообщал, что объем просроченной задолженности потребителей Дагестана перед региональными газовыми компаниями достиг почти 15 миллиардов рублей. В этой связи в начале года «Газпром» намеревался уйти из республики и работать исключительно по оптовым поставкам.