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В Дагестане нет автозаправок, отвечающих за качество продаваемого топлива

Общество
В Дагестане нет автозаправок, отвечающих за качество продаваемого топлива
Global Look Press  /  Mykola Tys/Keystone Press Agency

Махачкала, 16 июня. На территории Дагестана нет ни одной сети автозаправочных станций (АЗС), которая могла бы ответить за качество реализуемого топлива, считает первый вице-премьер республики Нюсрет Омаров. Власти региона намерены решить проблему с помощью соглашения с «Газпромом».

«Сетей автозаправок, которые готовы отвечать за качество своего топлива, которые уже только своим имиджем несут ответственность за свое топливо, у нас пока нет», — заявил журналистам первый зампред дагестанского правительства.

Он отметил, что значительная часть действующих в Дагестане АЗС все еще работает вне правового поля. Значительно улучшить ситуацию в этой сфере, по мнению Омарова, поможет соглашение, подписанное между республикой и компанией «Газпром газомоторное топливо».

«У нас в регионе очень много автомобилей, которые работают на газомоторном топливе. Поэтому это знаковое соглашение, при помощи которого будет наведен порядок в сфере розничной торговли топливом. Предполагается, что уже в 2022 году в Дагестане будут построены несколько заправок. Топливо будет качественным, так как они дорожат своим именем», — сказал вице-премьер.

Соглашение между Дагестаном и ООО «Газпром газомоторное топливо» было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, который прошел в начале июня. Документ предполагает сотрудничество северокавказского региона и компании в части расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

Ранее ФАН сообщал, что объем просроченной задолженности потребителей Дагестана перед региональными газовыми компаниями достиг почти 15 миллиардов рублей. В этой связи в начале года «Газпром» намеревался уйти из республики и работать исключительно по оптовым поставкам.

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россия дагестан газпром азс газомоторное топливо
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