Пострадавший при стрельбе в Абхазии россиянин рассказал подробности нападения

Пицунда, 16 июня. Вооруженный конфликт в ресторане пансионата «Самшитовая роща» произошел из-за девушки.

Неизвестный стал домогаться посетительницу заведения. За нее вступились двое молодых людей. Нападавший ударил девушку, в результате чего завязалась драка. После этого хулиган достал пистолет и стал стрелять. По словам россиянина, он расстрелял две обоймы.

Оба пострадавших сейчас находятся в медучреждении. Один из граждан РФ получил шесть огнестрельных ранений. Другой мужчина находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь в реанимации, пишет РБК.

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар уволил несколько полицейских и усилил охрану после инцидента со стрельбой в Пицунде.