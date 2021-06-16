Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 16:31
16:30
Политика
Прессе не разрешили посмотреть матч Россия — Финляндия на встрече Байдена и Путина
16:28
Евро 2020
Защитник сборной России Фернандес получил травму в матче против Финляндии
16:28
Политика
Экс-глава Госдепа США пристыдил Байдена за слабость перед Путиным
16:26
Общество
Медики из Марий Эл отмечают снижение количества абортов
16:26
Политика
Почти два часа продлились переговоры Путина и Байдена в узком составе
16:23
Общество
Подмосковные врачи зафиксировали случаи заражения COVID-19 среди маленьких детей
16:23
Весь мир
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
16:23
Политика
Переговоры Путина и Байдена в узком составе длятся больше часа
16:19
Общество
Священник на Урале стал бариста и открыл кофейню при храме
16:18
Происшествия
Пострадавший при стрельбе в Абхазии россиянин рассказал подробности нападения
Все новости

Пострадавший при стрельбе в Абхазии россиянин рассказал подробности нападения

Происшествия
Пострадавший при стрельбе в Абхазии россиянин рассказал подробности нападения
Федеральное агентство новостей

Пицунда, 16 июня. Вооруженный конфликт в ресторане пансионата «Самшитовая роща» произошел из-за девушки.

Неизвестный стал домогаться посетительницу заведения. За нее вступились двое молодых людей. Нападавший ударил девушку, в результате чего завязалась драка. После этого хулиган достал пистолет и стал стрелять. По словам россиянина, он расстрелял две обоймы.

Оба пострадавших сейчас находятся в медучреждении. Один из граждан РФ получил шесть огнестрельных ранений. Другой мужчина находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь в реанимации, пишет РБК.

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар уволил несколько полицейских и усилил охрану после инцидента со стрельбой в Пицунде.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пострадавший при стрельбе в Абхазии россиянин рассказал подробности нападения
стрельба абхазия пицунда
Комментировать
Эксклюзив
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 72460 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 71200 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 62127 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 52005 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 41690 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru