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Финансовый консультант назвала три способа снизить кредитную нагрузку

Экономика
Финансовый консультант назвала три способа снизить кредитную нагрузку
ФБА «Экономика сегодня»  / 

На 1 апреля 2021 года россияне задолжали банкам более 20,7 трлн рублей. В таких условиях неудивительно, что многие задумываются над снижением кредитной нагрузки на свой бюджет, которая в норме должна составлять не более 25%.

О том, как платить по имеющимся кредитам меньше, а то и вовсе избавиться от них, ФАН рассказала Наталья Колбасина  — финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности.

Финансовый консультант назвала 3 способа, как снизить кредитную нагрузку
freepik.com  / freepik

Один из эффективных и популярных способов — рефинансирование, или заключение нового кредитного договора с целью полного или частичного погашения уже существующей задолженности. Такой метод дает отличную возможность получить новый кредит на более выгодных условиях — например, изменив сумму ежемесячного платежа, процентную ставку или срок выплат.

«Перекредитование выгодно, если разница между процентными ставками по ипотеке составляет от 1,5%, а по потребительскому кредиту — от 3%. Перед заключением нового договора при рефинансировании обратите внимание на то, сколько вы платите сейчас и сколько еще осталось платить, а также на сумму выплат за страховку по текущему кредиту. И сравните это с тем, сколько нужно будет платить по новому кредиту с учетом страховки и дополнительных расходов на оформление», — советует эксперт.

Еще один метод, к которому стали прибегать россияне, — оформление ипотечных каникул, предоставляемых заемщикам в трудном материальном положении. По одному договору может быть только одна отсрочка, а максимальная сумма кредита не должна превышать 15 млн рублей.

Финансовый консультант назвала 3 способа, как снизить кредитную нагрузку
pixabay.com  / 

Среди видов ипотечных каникул Наталья Колбасина выделяет следующие:

  • погашение процентов — при котором мы гасим только их, а тело кредита разбивается на последующие платежи;
  • разбивка платежей — где мы вносим только часть ежемесячного платежа, а невыплаченный остаток за льготный период перераспределяется по последующим выплатам;
  • полная отсрочка — при которой мы ничего не платим в течение льготного периода, но общий срок ипотеки продлевается на это время. А после внесения плановых платежей мы гасим долг, который накопился за время каникул;
  • продление срока действия ипотечного кредита.

Финансовый консультант назвала 3 способа, как снизить кредитную нагрузку
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Последнее средство, в которому можно обратиться в целях сбросить с себя финансовый груз, — реструктуризация, или изменение условий кредитного договора.

«Это крайняя мера, и прибегать к ней стоит в особо тяжелых случаях — когда остальные способы снижения долговой нагрузки применить невозможно. Это возможность снижения кредитной нагрузки на определенный период времени, которая в итоге увеличивает переплату по кредиту», — предупреждает финансовый консультант.

Тем не менее, если вы приняли решение о реструктуризации, то пойти можно двумя путями, выбрав платежные каникулы или пролонгацию. В первом случае в течение согласованного банком периода заемщик либо не вносит платежи по кредиту, либо платит только проценты. Во втором — вместе с банком вы продлеваете срок кредита, благодаря чему размер ежемесячных выплат уменьшается.

В любом случае — финансовое рабство вам не грозит, если вы осознанно подойдете к решению о взятии кредита. Как трезво оценить свои возможности и понять целесообразность заключения договора, финансовый эксперт Наталья Колбасина рассказывала ранее.

Финансовый консультант назвала 3 способа, как снизить кредитную нагрузку
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Экономика / Финансовый консультант назвала три способа снизить кредитную нагрузку
кредиты кредитная нагрузка финансовая грамотность ипотечные каникулы
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