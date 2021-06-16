Переговоры Путина и Байдена в узком составе длятся больше часа

Женева, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден проводят переговоры в узком составе. Встреча длится уже больше часа, хотя на нее изначально отводилось меньше времени.

Переговоры лидеров России и США начались около 14:30 по московскому времени. Планируется, что встреча пройдет в три этапа: переговоры в узком составе и два раунда в расширенном формате.

Ранее психолог Владимир Крупин истолковал доминирующую позу Путина на переговорах с «зажатым» Байденом. По его словам, российский президент спокоен и расслаблен, а глава Белого дома «хочет поскорее уйти».