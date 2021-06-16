МИД Литвы пригласил российского дипломата из-за «вторжения» Су-24 ВКС РФ

Вильнюс, 16 июня. МИД Литвы направил приглашение представителю российского посольства из-за недавнего якобы несогласованного захода Су-24 ВКС РФ в литовское воздушное пространство.

Отмечается, что Литва намерена выразить российскому дипломату протест из-за этого якобы «нарушения» границ. Предположительно, два Су-24 находились в литовском воздушном пространстве около одной минуты.

Инцидент произошел 15 июня, примерно в 09:45. Российские истребители совершали полет над Балтийским морем, после чего поступили сообщения от Литвы о якобы «вторжении» в воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что посол России в Литве Алексей Исаков назвал отношения Москвы и Вильнюса непонятными. Связи двух стран остаются на довольно низком уровне, отметил он.