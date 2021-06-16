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Атаковавших Стэнфорд украинских хакеров нашли в Киеве

Происшествия
Атаковавших Стэнфорд украинских хакеров нашли в Киеве
pexels.com

Киев, 16 июня. Украинские правоохранители совместно с коллегами из США и Южной Кореи провели спецоперацию по разоблачению группы хакеров, атаковавшей сайты компаний и университетов.

В 2019 году злоумышленники заразили системы четырех южнокорейских компаний вирусом-шифровальщиком, заблокировав 810 внутренних серверов и компьютеры сотрудников. В 2021 году они атаковали медицинские школы университетов Стэнфорд и Мэриленд.

Выкуп за дешифровку хакеры получали в криптовалюте. Ущерб от их деятельности оценивается в 500 млн долларов. Полицейские провели 24 обыска в Киеве и пригороде: у членов группировки изъяли технику, автомобили, около 58 тыс. долларов, 3 тыс. евро и более 1,5 млн гривен, сообщили в генеральной прокуратуре Украины.

Несколько дней назад хакеры выложили в открытый доступ 8,4 млрд паролей длиной до 20 символов. Эту подборку злоумышленники назвали в честь утечки RockYou, случившейся в 2009 году.

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украина сша хакеры корея
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